Украина

Наставник Александрии поделился своими мыслями перед игрой с харьковским клубом.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал предстоящий поединок четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги против харьковского Металлиста 1925.

"У нас много травмированных игроков. Ковалец перенес операцию в Италии. Думаю, в общей группе он будет работать через три месяца. Гринь тоже восстанавливается после операции, Стецьков также поехал на операцию. Одарюк уже тренируется в общей группе.

Мы готовимся одинаково к каждому матчу, не важно, кто в соперниках. Мы идем от игры к игре. Сейчас готовимся к Металлисту 1925, потом, после паузы на матчи сборных, начнем подготовку к Днепру-1", — приводит слова Гуры ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Александрия — Металлист 1925 состоится в пятницу, 5 ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.