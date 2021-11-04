Украина

Наставник Металлиста 1925 прокомментировал процесс подготовки команды к игре против Александрии.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 будет проводить гостевой поединок против Александрии.

Главный тренер новичка "элитного" первенства Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящей игры на одной из заключительных тренировок своей команды, перед отбытием в Кировоградскую область.

"Если футболисты говорят, что я разозлился после предыдущих результатов наших выступлений, — это хорошо. Главное, чтобы злость, как они говорят, переросла в умные действия на футбольном поле.

При подготовке к Александрии, как и к любому другому сопернику, ключевой акцент мы делаем на собственную игру. Наша задача — с каждой новой тренировкой становиться сильнее и правильно действовать на поле. Это касается любого аспекта игры: атака, защита, переходы между этими линиями.

Я уже не раз говорил, что у нас свой путь развития, и мы следуем ему, какая бы обстановка ни была вокруг. Конечно, не все получается, но у нас очень молодая команда, и мы выбрали такой путь, который интересен нам самим в первую очередь.

Только сама игра покажет, какой будет тактика в противостоянии против Александрии. Меня не интересует то, как играют соперники. Александрия это или кто-то другой — без разницы. Меня интересует только то, как будут понимать игру мои футболисты, их профессиональный рост. Впрочем, соперники нас тоже внимательно изучают, поэтому я бы не стал загадывать наперед.

В команде после каждой игры проводятся теоретические занятия, где разбираются ошибки и отдельные моменты предыдущих матчей. Это обычный процесс. Слышат ли меня игроки в это время? Наверное.

В предстоящей игре нам не поможет Михаил Шершень из-за дисквалификации — это потеря. Тем более, что я считаю, что первая его желтая карточка в игре против Зари (1:6) была несправедлива. Однако, имеем то, что имеем. В любом случае — против Александрии точно будем играть исключительно на победу", — подытожил украинский специалист.

Напомним, что матч Александрия — Металлист 1925 состоится 5 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.