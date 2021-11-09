Украина

Голкипер "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Минаем.

Вратарь Мариуполя Никита Турбаевский прокомментировал победу своей команды в матче 14 тура УПЛ против Миная (2:0).

"Самое главное – это победа. Плюс отстояли на ноль. Для нас это успех. Все отработали на максимуме. Спасибо команде и тренерскому штабу за эту игру. Мы достойно играли и заслуженно выиграли.

Отбитый пенальти? У меня есть своя тактика. Это скорее момент психологии. Мы выигрывали 1:0, потом красная карточка и сразу поставили пенальти. Не знаю — был или не был… Тяжелый момент для нас, но, наверное, я оказался именно по психологии сильнее бьющего.

Игра в меньшинстве? Да, было давление со стороны соперника на ворота, но мы выстояли и потом в конце забили еще один мяч", — приводит слова Турбаевского пресс-служба "азовцев".

Ранее Football.ua в подробностях рассказал, что происходило в 14-м туре УПЛ.