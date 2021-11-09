Украина

Игра состоится на стадионе Черноморец в Одессе — 11 ноября.

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии, который пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Ардой Кардезлером. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники — Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. Четвертым рефери назначен украинец Виталий Романов.

Напомним, поединок Украина — Болгария состоится 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку на ноябрьском сборе.