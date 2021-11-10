Подопечные Виталия Одегова разгромно проиграли.
Сборная Украины, фото АФУ
10 ноября 2021, 00:27
Юношеская сборная Украины по футзалу в рамках первого товарищеского матча против сверстников из Португалии уступила со счетом 2:7.
Португалия U-19 – Украина U-19 7:2 (2:2)
Голы: Сантуш (10), Симау (10), Роша (27), Морейра (34), Тейшейра (35), Коррея (39) – Дичук (7, 37 – автогол), Британ (20)
Предупреждения: Роша (28) – Британ (28)
Отметим, что вторая товарищеская игра между этими командами состоится завтра, 10 ноября, в 19:00 по киевскому времени.