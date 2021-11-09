Украина

Тренерский штаб и футболисты скоро проведут матч против Болгарии.

Сборная Украины отправилась из Киева в Одессу на самолете, где проведет товарищеский поединок против Болгарии.

В Одессе национальная команда расположится в отеле Бристоль, который станет их резиденцией на ближайшие три дня.

Напомним, что матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.