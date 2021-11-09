ЧМ-2022. Отбор

Сборная Украины проводит тренировочный сбор перед спаррингом с Болгарией и матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Национальная сборная Украины проводит тренировочный сбор перед ответственным поединков против Боснии и Герцеговины, который пройдет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Во время этого сбора украинские футболисты провели фотосессию, после которой центральный защитник Илья Забарный поделился своими эмоциями.

"Воспринимаю фотосессию как должное. Не скажу, что я большой любитель фоткаться. Я более спокойный человек. Если не нужно было фоткаться, то я бы этого не делал. Когда устаешь, это бывает лишним, а сейчас — нормально".

"Как настроение после первой тренировки? В принципе, хорошее. Все соскучились. Готовимся только побеждать", — заявил Забарный в интервью YouTube-каналу vZbirna.

Напомним, что матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния. Поединок против Боснии и Герцеговины, в свою очередь, пройдет 16 ноября в 21:45.