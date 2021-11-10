Украина

Готовимся к контрольному матчу главной команды страны.

У сборной Украины на ноябрьскую часть международной паузы есть только одна задача — завоевать путевку в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. На пути к выполнению этой ответственной миссии коллективу Александра Петракова точно пригодится любая из возможностей подвести будущий стартовый состав на гостевой матч против Боснии и Герцеговины в оптимальные кондиции.

Именно по этой причине в тот момент, когда некоторые из сборных сыграют свои матчи квалификации, "сине-желтые" не будут сидеть сложа руки, а встретятся в Одессе с Болгарией, для которой очередной отбор на крупный международный форум завершился безрезультатно. Данный поединок на побережье Черного моря будет проходить в рамках товарищеской игры, однако перед нашей командой стоит слишком много задач для того, чтобы подойти к предстоящей игре спустя рукава.

В истории независимости, мы встречались с будущими соперниками всего пять раз. При этом, ни один из поединков не носил иного характера, кроме как товарищеского. Если в конце 90-х болгарам как-то удавалось сдерживать нашу национальную сборную (дважды по 1:1), то уже начиная от нулевых украинцы одержали три подряд победы с общим счетом 5:0. Хорошая статистика, которую определенно стоит закрепить очередным успехом.

3.06.1994. Стадион: Васил Левски, София. Зрителей: 30 000

Болгария — Украина 1:1

Голы: Сираков, 18 — Сак, 55

Болгария: Николов, Кременлиев (Георгиев, 46), Цветанов, Иванов, Губчев (Илиев, 46), Сираков (Иорданов, 46, Андонов, 74), Боримиров (Гуэнчев, 46), Лечков (Киряков, 46), Янков (Александров, 46), Балаков (Михтарски, 46), Стоичков (Йотов, 65).

Украина: Тяпушкин, Лужный (к), Беженар, Дирявка, Попов (Сак, 46), Ковалец (Максимов, 80), Шматоваленко, Михайленко, Шкапенко, Леоненко, Скаченко.

Первая встреча между Украиной и Болгарией произошла в те времена, когда наша национальная команда уже вовсю опробовала вкус товарищеских поединков, однако ее первые официальные матчи должны были стартовать только осенью 1994 года с отбора на чемпионат Европы-1996.

По большому счету, игра в Софии уже была далеко не просто дружеским матчем, в котором хотелось установить добрососедские отношения с представителем бывшего социалистического лагеря, а уже полноценной попыткой дать бой сильному коллективу с самим Христо Стоичковым на острие атаки.

Очевидно, что на тот момент это был соперник топ-уровня для нашей национальной команды. История до сих пор помнит, как "бело-зелено-красные" добрались до матча за третье место на чемпионате мира-1994, к которому и готовились в игре против Украины. Лишь Нигерия в группе (0:3) и Швеция в поединке за "бронзу" (0:4) сумели сделать то, что удалось сделать усилиями Юрия Сака в том поединке на переполненном Васил Левски в Софии — остановить болгар. Примечательно, что подобной посещаемости больше не обеспечит даже совокупность остальных поединков.

18.08.1999. Стадион: Динамо, Киев. Зрителей: 15 000

Украина — Болгария 1:1

Голы: Ребров, 83 (пен.) — Петков, 90



Украина: Шовковский (Воробьев, 63), Гусин (Коновалов, 65), Микитин (Кирюхин, 62), Головко (к), Ващук, Дмитрулин, Максимов, Ковалёв (Попов, 46), Косовский (Максимюк, 46), Паляница (Цихмейструк, 46), Ребров.

Болгария: Господинов, Загорчич (Кирилов, 46), М. Петков, Христов (Тодоров, 46), Петров (Янчев, 89), Боримиров, Иорданов (Марков, 76), И. Петков, Пеев (Груев, 70), Янков, Йовов (Бачев, 67).

Предупреждения: Микитин, Максимюк — Пеев, Иорданов, Йовов, Боримиров, Петков.

Удаление: Петков, 90 (повторное предупреждение).

В следующий раз мы встретились с болгарами в условиях, когда сборная Украины имела уже успела набить достаточно шишек в неудачных отборочных циклах, но при этом очередной ее созыв так и просился попасть на крупный международный форум. Евро-2000 было нашей общей мечтой, да и Россия в отборочной группе была уж очень сильным раздражителем. В итоге, соседняя страна отправилась осталась в стороне от плей-офф, как Филимонов в стороне от мяча Шевченко, а мы отправились в стыковые матчи против Словении, исход которых вспоминать уже не так приятно.

Украина — Болгария: где смотреть товарищеский матч

Что же касается самого товарищеского матча против "львов", то у него была достаточно любопытная с современной оптики предыстория. А именно — две безголевые ничьи против Франции, которые формально ее обрамляли. Исход противостояния в Киеве пришлось узнавать в концовке основного времени. Украина проявила характер, заработав пенальти, который реализовал Сергей Ребров, однако уже у гостей нашлись силы для ответного гола авторства Петкова, поэтому в очередной, и последний на данный момент, раз нам пришлось ударить по рукам, после чего — разойтись.

26.04.2000. Стадион: Георгий Аспарухов, София. Зрителей: 1 500

Болгария — Украина 0:1

Голы: Шевченко, 54

Болгария: Здравков, Марков, Дончев, М. Петков (Топузаков, 46), Боримиров (Александов, 60), С. Петров (Пеев, 11), Иванов, И. Петков, Балаков, Тодоров (М. Петров, 56), Донков (Иванов, 56).

Украина: Шовковский, Старостяк (Лужный, 46), Тимощук (Максимюк, 62), Головко (к), Ващук, Дмитрулин (Несмачний, 46), Зубов (Костюк, 46), Ковалев (Гусин, 46), Мизин (Михайленко, 46), Шевченко (Кормильцев, 70), Мороз (Ребров, 46).

Кампанию-2000 года для нас открывал матч именно против болгарской сборной в Софии. Вновь товарищеский, как вы уже могли понять. Поскольку особых перспектив на первую половину года у сборной Украины не было, то Валерий Лобановский решил просто в очередной раз обкатать состав из смеси юных футболистов и опытных исполнителей. Как видим, эксперимент Мастера оказался успешным, а единственный гол был записан на счет одного из лучших воспитанников его системы — Андрея Шевченко.

7.10.2011. Стадион: Динамо им. В. Лобановского, Киев. Зрителей: 4 500

Украина — Болгария 3:0

Голы: Селин, 7, Шевченко, 38, Ярмоленко, 82



Украина: Шовковский, Бутко (Федецкий, 81), Михалик, Чигринский, Селин, Тимощук, Гармаш (Ротань, 46), Гусев (Коноплянка, 46), Ярмоленко (Назаренко, 85), Милевский (Алиев, 65), Шевченко (к) (Селезнев, 53).

Болгария: Михайлов (В. Стоянов, 46), Бандаловски (Терзиев, 54), К. Стоянов, Манолев, Иванов, Златински (Миланов, 67), Петров, Гаджев (Георгиев, 50), Цветков, Божинов (Домовчийски, 50), Рангелов (Попов, 46).

2011 год был достаточно тяжелым в психологическом плане для команды тогда еще Олега Блохина. Страна готовилась ко грядущему Евро-2012, а вот состояние ее национальной команды было чуть ли наибольшей головной болью в этом процессе. Играть приходилось исключительно в товарищеских матчах, да в Кубке Кипрской футбольной ассоциации, как бы причудливо не звучало название этого, победного для нас, футбольного турнира. К слову, в финале мы тогда переиграли сборную Швеции, с матча против которой чуть позднее успешно начнем домашний форум.

Украина — Болгария: прогноз на товарищеский матч

Домашний матч против Болгарии в Киеве не был чем-то особенным в плане подготовки, однако пощечина от Чехии в сентябрьской международной паузе (0:4) заставила наших парней чуть серьезнее отнестись к делу. В итоге, была добыта уверенная победа, уже после которой через месяц мы торжественно открывали обновленный НСК Олимпийский ничьей против Германии (3:3), а о фиаско начале осени как-то никто и не думал больше.

14.11.2012. Стадион: Васил Левски, София. Зрителей: 4 000

Болгария — Украина 0:1

Голы: Кучер, 33

Болгария: Колев, Бодуров, Занев, Милиев, Манолев, Иванов, Илиев (Цветков, 63), Сармов, Миланов, Попов, Божинов (Рангелов, 61).

Украина: Пятов, Хачериди, Кучер (Михалик, 46; Назаренко, 62), Гармаш, Селезнёв (Шиндер, 70), Шевчук, Ротань (к) (Селин, 90), Безус, Степаненко (Тимощук, 46), Бутко, Федецкий (Мандзюк, 55).

После Евро-2012 было одновременно и радостно, и грустно, и обнадеживающе, и тоскливо — в целом, тяжело. Однако кампанию отбора на чемпионат мира-2014 надо было начинать в любом случае, а после чуть не свершившегося чуда на Уэмбли (1:1) и осечки в игре против Черногории (1:1) мы завершали насыщенный год в курортном режиме на берегах Черного моря. Вот только на то поражение Болгарии собралось посмотреть уже куда меньше публики, чем на заре наших отношений.

Отметим, что сборные Украины и Болгарии получат возможность написать новую страницу в истории своих взаимоотношений уже 11 ноября, начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.