ЧМ-2022. Отбор

Национальная команда получила похвалу от тренера соперников.

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров дал комментарий перед товарищеским матчем против сборной Украины.

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет играть иначе, чем с нами. У соперника большая история и сильные футболисты в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции", — приводит слова Ясена Петрова официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.