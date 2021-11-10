Сборная Украины провела тренировочное занятие накануне товарищеского поединка против сборной Болгарии.

После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовый рывок, предложенных тренером по физической подготовке и реабилитации Вячеславом Руженцевым.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.