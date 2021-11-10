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Тренировка сборной Украины, фото УАФ
10 ноября 2021, 22:59
Сборная Украины провела тренировочное занятие накануне товарищеского поединка против сборной Болгарии.
После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовый рывок, предложенных тренером по физической подготовке и реабилитации Вячеславом Руженцевым.
Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.