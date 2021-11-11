Украина

Футболист — о приезде в национальную сборную.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко поделился впечатлениями о вызове в сборную на матчи против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

"Самое главное для меня – это здоровье. Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол.

Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Чувствую себя отлично", — сказал Ковленко накануне игры против Болгарии.

Отметим, что хавбек, ныне защищающий цвета итальянской Специи, забил один гол и отдал два ассиста в шести играх Серии А.

Напомним, что матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.