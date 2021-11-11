Лидер "сине-желтых" поделился своими эмоциями после игры с Болгарией.
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО, GETTY IMAGES
11 ноября 2021, 23:14
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Болгарии (1:1).
"Мяч не шел в ворота, а играли неплохо. Создали много моментов, но надо их реализовывать. Посмотрели статистику - мы полностью переиграли соперника, пропустили одну контратаку.
Сложно что-то сказать, когда создаешь столько моментов и не забиваешь. Мяч просто не шел в ворота, такое бывает. Надеюсь, в матче с Боснией все будет по-другому.
Счет 1:1 в последнее время нас преследует. Поэтому ничего нового. Если говорить чисто по игре, то тренерский штаб и все игроки довольны, но разочарованы результатом", — сказал Ярмоленко в эфире ТК Футбол 1/2/3.
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина — Болгария.