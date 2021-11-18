Украина

Все трое футболистов смогут помочь луганчанам в матче против Львова.

Заря продолжает подготовку к ближайшему поединку 15 тура украинской Премьер-лиги против Львова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После серии индивидуальных тренировок, в общую группу команды Виктора Скрипника вернулись трое основных игроков — защитник Игорь Снурницын и полузащитники Владислав Кабаев и Егор Назарина.

В то же в лазарете луганского клуба остаются вратарь Никита Шевченко, защитник Владислав Емец и хавбек Максим Казаков.

Напомним, матч Львов — Заря состоится в субботу, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.