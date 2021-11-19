Украина

Наставник Динамо прокомментировал разгромную победу своей команды в матче УПЛ.

В 15-м туре УПЛ Динамо на своем поле уничтожило одесский Черноморец (6:1).

Главный тренер киевлян Мирча Луческу остался доволен победой, а также объяснил свое решение разрешить одесситам задействовать арендованных у Динамо футболистов.

"Те футболисты, которые не уезжали в сборные проделали отличную работу, оставшись в команде. Ребята хорошо двигались и физически выглядели отлично.

Естественно, я доволен и игрой, и результатом. В этой игре сказался наш опыт.

Я разрешил играть арендованным чтобы посмотреть на них в матче такого уровня. Это талантливые футболисты, у них светлое будущее. Тот, кто поднимет планку — будет иметь шанс надеть футболку Динамо", — сказал румынский наставник в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Черноморец — Динамо (1:6).