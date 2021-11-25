Украина

Наставник закарпатского клуба поделился своими мыслями после игры с Колосом.

Главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал ничейный результат в перенесенном поединке третьего тура УПЛ против Колоса (1:1).

"Мы выигрываем 1:0, четыре минуты добавили. И я не знаю, сколько там минут прошло, но я не хочу говорить про судейство. Хорошо судили. Хочу поблагодарить своих ребят, они играли и бились до конца. Наверное, я на победу не наиграл — я себя имею в виду, а команда на победу наиграла. Так не получается, наверное, что-то не дорабатываем. Ну, я, наверное, не дорабатываю. Я так думаю.

Психологические проблемы в команде? Сегодня мы наиграли на победу, но такой футбол. Надо играть все 90 минут. Мы наиграли не на одну победу, а на 3-4. В матче с Десной, с Рухом, Ингульцом, Колосом. С Мариуполем не должны были проигрывать. Надо прийти в себя и разобраться. Но разбираться нечего, пропустили гол на пятой компенсированной минуте. Ребята сейчас подавлены. Дальше игра с Динамо, будем серьезно готовиться", — сказал Леонов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Минай — Колос.