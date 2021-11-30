Украина

34-летний украинец в матче против Александрии отпраздновал юбилей.

В рамках 16 тура украинской Премьер-лиги луганская Заря в гостях обыграла Александрию (1:0).

Для нападающего луганчан Александра Гладкого минувший матч стал юбилейным — 450 в футболке украинских клубов.

Из них 34-летний украинец провел 336 встреч в УПЛ, 46 в Кубке Украины, 52 в еврокубках, 5 в Суперкубке Украины и 11 в составе сборной Украины.

Таким образом, гладкий стал 19 игроком украинских команд, которому покорилась данная отметка, а лидирует в этом рейтинге бывший вратарь киевского Динамо — Александр Шовковский, на счету которого 730 матчей.

Ранее Football.ua подвел итоги 16-го тура украинской Премьер-лиги.