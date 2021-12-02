Украина

Директор Шахтера по футболу рассказал о дальнейших планах клуба.

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна поделился мыслями относительно будущего клуба. Кроме того, хорват прокомментировал вручение президенту Шахтера Ринату Ахметову престижной награды УЕФА.

"На сегодняшний день очень важно слышать слова поддержки от президента в свой адрес, адрес футболистов и тренера. Ахметов на своем посту уже 25 лет и видит всю ситуацию с другой стороны.

Попробуем усилиться и сделать Шахтер еще сильнее, чем он есть. Надеюсь, эту часть сезона мы завершим красиво и на хорошей ноте, ровно как и начнет следующую", — приводит слова Срны официальный сайт Шахтера.

Ранее Ринат Ахметов рассказал о том, как прошла встреча с президентом УЕФА Александером Чефериным.