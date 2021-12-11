Украина

Форвард "горняков" поделился своими эмоциями после впечатляющего возвращения в игре против Александрии.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу своей команды в матче 18 тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:1), в котором он забил победный гол.

"Мне очень нравятся такие ситуации: когда я был на скамейке, я продумывал этот момент, что смогу забить гол. Мистер видел огонь, который был у меня в глазах. Я очень счастлив, что смог забить этот мяч. Он очень многое показывает в моей жизни.

Этим голом хочу привлечь внимание людей, которые не верили, что я сегодня могу быть здесь, включая некоторых докторов, которые месяц назад не верили, что я снова смогу играть после травмы. Хочу сказать всем спортсменам, что надо верить в самого себя. С того дня, что я травмировался — семь месяцев назад — я начал верить, что снова смогу играть и забивать. Из этого всего я взял силы, чтобы усердно работать и вернуться.

Без всякой усталости я проводил первую тренировку с 6 утра до 11. В 4 часа была третья тренировка. Еще и ночью какие-то процедуры. Это плоды всех этих стараний. Если бы я не верил в это, если бы тренерский штаб, администрация и партнеры по команде не верили в меня, сегодня меня бы не было на поле", — сказал Мораес в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Александрия — Шахтер.