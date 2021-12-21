Украина

Иван Надеин рассказал о планах ровенской команды на зимний перерыв.

Президент Вереса Иван Надеин поделился планами своей команды на зимний перерыв в УПЛ.

"Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу. Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.

Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не Шахтер и Динамо, которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути", — приводит слова Надеина ТК Футбол 1/2/3.

По итогам первой половины сезона Верес набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.