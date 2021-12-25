Украина

Матеус Насименто де Паула может продолжить карьеру в УПЛ.

Нападающий бразильского Ботафого Матеус Насименто де Паула может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает DefensaCentral.

По информации источника, в услугах 17-летнего бразильца заинтересован донецкий Шахтер, а конкуренцию ему составит мадридский Реал. Действующий контракт футболиста рассчитан до 31 декабря 2023 года.

В минувшем сезоне Насименто провел три поединка в бразильской Серии Б, которую выиграл Ботафого, выйдя в элитный дивизион.

Также на счету Матеуса уже есть шесть поединков в составе юношеской сборной Бразилии U-16.

Ранее сообщалось, что Шахтер проявляет интерес к игроку Челси.