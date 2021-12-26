Украина

Экс-футболист донецкого Шахтера поделился мнением по нападающем Миная Селезневе.

Бывший футболист донецкого Шахтера, Днепра и запорожского Металлурга Вячеслав Шевчук поделился воспоминаниями о своем опыте выступления за "горняков".

В частности, экс-защитник рассказал о своих соседях по комнате, а также поделился мнением о нападающем ужгородского Миная Евгении Селезневе.

"Когда я жил с Гаем, то он уважительно ко мне относился, не шумел пока я спал. С Селезневым было сложнее, он шумел, разговаривал.

Женя сейчас прогрессирует в боксе, может в лице Караваева хочет найти себе спарринг-партнера. Езерский за него спрашивал, во это был бы хороший партнер", — сказал Шевчук на Youtube-канале Пряма Червона.

Напомним, ранее Шевчук стал спортивным директором ровненского Вереса.