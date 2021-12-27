Украина

Под его руководством ЛНЗ стал чемпионом и обладателем Кубка Украины среди аматоров.

Главный тренер ЛНЗ Юрий Бакалов признан лучшим тренером 2021 года в аматорском футболе. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения тренеров.

В борьбе за звание лучшего Бакалов опередил Анатолия Бузника (Левый берег), Богдана Костика (Юность), Артема Радионова (Виктория) и Анатолия Чанцева (Мотор).

Под руководством Бакалова черкасский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка Украины среди аматоров, после чего команда заявилась во Вторую лигу.

После 17 игр ЛНЗ набрал 41 очко и занимает третье место во Второй лиге в группе А, отставая от лидирующих львовских Карпат на семь баллов, но у "львов" на одну игру сыграно больше.

Ранее сообщалось, что лучшим тренером УПЛ по итогам 2021 года стал наставник Динамо Мирча Луческу, в Первой лиге — Юрий Вирт, а во Второй лиге — Александр Кучер.