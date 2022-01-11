Украина

Новые соглашения футболистов рассчитаны до мая 2025 года.

Александрия на своем официальном сайте объявила о продлении контрактов с защитником Владиславом Бабогло и полузащитником Иваном Калюжным.

Новые соглашения обоих футболистов рассчитаны до мая 2025 года.

Бабогло начал выступать в первой команде в феврале 2018 года. На его счету 79 матчей, в которых он забил шесть голов.

Калюжный присоединился к Александрии зимой прошлого года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.

Напомним, вчера Александрия подписала контракты с пятью игроками.