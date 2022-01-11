Украина

Команда из Петрово ожидает серьезной перестройки во время зимней паузы.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал подписание новичков на вторую половину сезона, а также рассказал о новом тренерском штабе.

"Пока это то малое пополнение, которое уже есть. Также есть договоренности с футболистами о том, что мы можем подписать с ними полноценные контракты. Не исключаю, что кто-то может покинуть команду. Это процесс, который испытывают все команды.

Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они сделают большой вклад в развитие Ингульца. Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса", — приводит слова Лавриненко ТК Футбол 1/2/3.

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