Украина

Товарищеская встреча состоится 24 января в Турции.

Стал известен второй спарринг-партнер для киевского Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.

Товарищеская встреча между подопечными Мирчи Луческу и командой, которая заняла шестое место в чемпионате Швеции, запланирована на 24 января.

Ранее стало известно, что Динамо сыграет на сборах против РФШ. Игра состоится 21 января.

Отметим, что учебно-тренировочный сбор в Турции станет для Динамо вторым. Первый сбор подопечные Мирчи Луческу проведут в Испании.

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