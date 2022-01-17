Защитник Днепра-1 рассказал о состоянии после выхода из отпуска.
Нельсон Монте, фото СК Днепр-1
17 января 2022, 15:08
Португалец прокомментировал начало сборов команды.
"Все в полном порядке, – цитирует защитника официальный сайт клуба. – У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии и в хорошем настроении будем готовиться к весенней части сезона".
Нельсон Монте пришел в Днепр-1 из Риу Аве и сыграл 8 матчей в УПЛ и 1 в Кубке Украины.
После 18-ти туров Днепр-1 занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на 5 очков от Динамо и опережая на 4 пункта Зарю.
Ближайший официальный матч Днепр-1 проведет в чемпионате против Десны дома 27 февраля.