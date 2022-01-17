Украина

Защитник Днепра-1 рассказал о состоянии после выхода из отпуска.

Португалец прокомментировал начало сборов команды.

"Все в полном порядке, – цитирует защитника официальный сайт клуба. – У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии и в хорошем настроении будем готовиться к весенней части сезона".

Нельсон Монте пришел в Днепр-1 из Риу Аве и сыграл 8 матчей в УПЛ и 1 в Кубке Украины.

После 18-ти туров Днепр-1 занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на 5 очков от Динамо и опережая на 4 пункта Зарю.

Ближайший официальный матч Днепр-1 проведет в чемпионате против Десны дома 27 февраля.