Украина

Хавбек "бело-синих" готов упорно работать на учебно-тренировочных сборах.

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал о том, что перенес коронавирус во время отпуска, а также о том, как готовился к работе.

"К счастью, сейчас уже все хорошо. Я перенес COVID-19 когда был на родине. Кроме того, у меня был длительный перелет из Уругвая в Украину. Поэтому вчера я занимался по индивидуальной программе. А сегодня утром медицинский штаб полностью проверил мое состояние – сердце, легкие, и тестирование показало, что все в порядке, врачи дали добро, и я могу приступать к работе. Уже вечером я работал в группе. Очень счастлив снова тренироваться с партнерами по команде. Мое здоровье уже в норме, я готов тренироваться и играть.

Я выполнил всю программу, которую мне прислал медицинский штаб. Я тренировался дома, выполнял беговую работу, силовые упражнения. Затем, когда подхватил COVID, старался сильно себя не нагружать, но и не прекращал тренировки – делал упражнения на растяжку, двигательные упражнения. При этом прислушивался к рекомендациям докторов, которые советовали ограничить нагрузки. Но до болезни я выполнил всю программу, поэтому я сейчас в нужных кондициях и готов к работе на сборе.

Атакующие игроки, естественно, обожают такие тренировки, насыщенные завершением атак, ударами по воротам. А вот для голкиперов это, конечно, не всегда в удовольствие, но всем приносит пользу. Это была очень хорошая и увлекательная тренировка, которая, к тому же, завершилась мини-турниром. Постепенно мы набираем форму, с каждым днем все прибавляем. Уже через несколько дней мы проведем первый контрольный матч. Надеюсь, мы будем забивать такие же голы и в матчах.

Мы понимаем, что первая игра состоится аж 26 февраля. У нас много времени чтобы набрать хорошую форму, и как следует подготовиться к сезону, сыграть побольше спаррингов. Я рад, что мы проводим первый сбор в Испании. Здесь отличный отель, прекрасное поле для тренировок, хорошая погода. В Турции у нас тоже будут хорошие условия и отличные спарринги. Так что сборы у нас будут качественные.

В Уругвае сейчас настоящая жара. Я почти каждый день отдыхал на пляже, наслаждался погодой. А в Украине я был по сути всего несколько часов – прилетел вечером 16 января, переночевал на базе, а утром мы уже отправились в Испанию. А здесь погода далеко не такая как в Киеве. Конечно, не лето, но все равно довольно тепло. Пока жена и ребенок остались в Уругвае, с семьей, друзьями. У них тоже был COVID, но, к счастью, все перенесли его нормально. Теперь они ждут нашего возвращения в Киев и прилетят ко мне", — приводит слова Де Пены пресс-служба "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Динамо проведет спарринг со сборной свободных агентов Испании.