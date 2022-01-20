Украина

18-летний хавбек "бело-синих" рассказал о сборах с первой команды.

Полузащитник киевского Динамо Назар Волошин прокомментировал работу с первой командой на учебно-тренировочном сборе в Испании.

"В первой команде меня приняли нормально, ведь мы с ребятами уже знакомы. Не первый год езжу с первой командой на сборы. Если что-то не получается, меня поддерживают. Меня взяли на сбор за несколько часов до вылета. Так получилось. Было приятно узнать, что полечу на сбор с первой командой. Понял, что нужно быстрее работать с мячом и много работать над собой – чаще ходить в зал и обрастать мышцами.

Тренировочный процесс в первой команде? Конечно он отличается от U-19. Все происходит быстрее, много беговой работы, тренировки идут дольше. Тяжелее, но я стараюсь к этому привыкнуть. Устаю, но после того, как едем в отель и там отдыхаем – все нормально, готовы к следующей тренировке", — приводит слова Волошина пресс-служба "бело-синих".

Ранее сообщалось, что лишь один клуб в Европе бьет пенальти чаще, чем Динамо Киев.