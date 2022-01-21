Украина

Нападающий киевского Динамо поделился эмоциями на первом тренировочном сборе команды.

Нападающий киевского Динамо Владислав Кулач рассказал о своих эмоциях на первом тренировочном сборе команды в Испании.

Кроме того, форвард прокомментировал конкурентность в столичном коллективе.

"Отличные условия в Испании, погода хорошая. Все отлично, работаем. Термобельем не пользуюсь, неудобно. Утром было три градуса тепла, но мне и так неплохо.

Первые дни сборов — все с улыбкой и настроением тренируются. Адаптация? Уже все прошло, со временем ко всему привыкаешь. Две тренировки в день не сказал бы, что тяжело. Все уже все проходили, поэтому все в обычном ритме.

Я бы не сказал ,что отсутствие Рамиреса и Беседина — шанс для меня. Мы коллектив, это коллективная работа. Все зависит только от тебя, неважно сколько футболистов претендует на позицию", — сказал Кулач пресс-службе киевлян.

Ранее своими мыслями о тренировочном сборе поделился Томаш Кендзера.