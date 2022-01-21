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Польский легионер "бело-синих" поделился своими мыслями о тренировочном сборе в Испании.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал о том, как проходит первый учебно-тренировочный сбор "бело-синих" в Испании.

"Мы в Испании уже четвертый день, а до этого еще несколько дней работали в Киеве. Также у каждого была своя индивидуальная работа во время отпуска, чтобы подготовиться к сборам. Конечно, здесь тяжело, так всегда бывает. Нужно через это пройти, чтобы потом хорошо играть в чемпионате во второй половине сезона.

Мы проводим по две тренировки в день, но ничего страшного, сейчас такое время. Впереди еще два сбора, но время идет быстро, поскольку мы постоянно чем-то заняты. Мы много работаем в тренажерном зале с тренером Виталием Кулыбой, делаем упражнения на все виды мышц, чтобы по ходу сезона было меньше травм, и чтобы игроки были более сильными.

У меня также еще есть своя индивидуальная программа – работаю в зале с тренером онлайн, поскольку он из Польши. Во время отпуска всегда к нему прихожу и готовлюсь. С ним работаю уже давно, лет семь.

Футбол в последнее время поменялся, нужно иметь физическое преимущество над соперниками и использовать это качество. Сейчас все работают над силой, так что и на фланге, и в центре защиты мне нужно быть хорошо подготовленным физически.

В основном мы работаем над ошибками, которые допускали в первой части сезона, тренер много нам подсказывает по поводу того, как мы должны играть, что он хочет от нас видеть. Также много работаем над тем, как выходить из обороны в атаку с мячом, как выходить из-под прессинга соперника, как защищаться. Эта работа очень важна, мы все двигаемся в одном направлении.

Думаю, при Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился, и я, как футболист, также индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо себя чувствую на поле", — приводит слова Кендзеры пресс-служба киевского клуба.

Ранее сообщалось, что спарринг Динамо со сборной свободных агентов Испании не состоится.