Украина

Команда Юрия Вирта первой пропустила, но смогла отыграться во втором тайме.

Ровенский Верес расписал мировую с чешским клубом Градец Кралове в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Матч закончился со счетом 1:1. Чехи открыли счет на 17 минуте, когда затяжная атака привела к результативному дальнему удару в верхний угол ворот. В середине второго тайма команда Юрия Вирта сравняла счет усилиями Геннадия Пасича, который идеально выполнил штрафной удар метров с двадцати.

Следующий матч Верес проведет 29 января против аутсайдера чешского чемпионата — Карвина.

Верес — Градец Кралове 1:1

Голы: Пасич, 70 — Влканова, 17.

Верес (1 тайм): Кичак — Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е. Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).

Верес (2 тайм): Когут — С. Шестаков, Гук, Мирошник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г. Пасич, Дахновский, Гайдучик.