Украина

Марокко минимально обыграла сборную Малави.

Сборная Марокко в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций одержала минимальную победу над национальной командой Малави со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда в составе малавийцев результативным ударом отметился Фрэнк Манго. В самой концовке первого тайма — на второй компенсированной минуте — марокканцы сравняли счет усилиями Юссефа Эн-Несири. Победу марокканцам принес точный удар Ашрафа Хакими в середине второго тайма.

В четвертьфинале турнира сборная Марокко встретится с победителем пары Кот-д`Ивуар — Египет.

Марокко — Малави 2:1

Голы: Эн-Несири, 45+2, Хакими, 70 — Манго, 7.