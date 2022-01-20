Завершились все поединки группового этапа Кубка африканских наций, по итогам определились все участники и пары соперников в рамках 1/8 финала.

Представляем вашему вниманию календарь матчей следующего этапа турнира.

23 января

18:00 Буркина-Фасо — Габон
21:00 Нигерия — Тунис

24 января

18:00 Гвинея — Гамбия
21:00 Камерун — Коморские острова

25 января

18:00 Сенегал — Кабо-Верде
21:00 Марокко — Малави

26 января

18:00 Кот-д'Ивуар — Египет
21:00 Мали — Экваториальная Гвинея

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