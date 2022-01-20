Представляем вашему вниманию календарь матчей плей-офф КАН.
Игроки сборной Кот-д'Ивуара, twitter.com/CAF_Online
20 января 2022, 23:23
Завершились все поединки группового этапа Кубка африканских наций, по итогам определились все участники и пары соперников в рамках 1/8 финала.
Представляем вашему вниманию календарь матчей следующего этапа турнира.
23 января
18:00 Буркина-Фасо — Габон
21:00 Нигерия — Тунис
24 января
18:00 Гвинея — Гамбия
21:00 Камерун — Коморские острова
25 января
18:00 Сенегал — Кабо-Верде
21:00 Марокко — Малави
26 января
18:00 Кот-д'Ивуар — Египет
21:00 Мали — Экваториальная Гвинея
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