Состоялся первый поединок 1/8 финала турнира.
Буркина-Фасо - Габон, twitter.com/CAF_Online
23 января 2022, 20:59
В первом матче плей-офф в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо одержала победу над Габоном и прошла в четвертьфинал турнира.
Счет в матче был открыт на 28 минуте, когда результативным ударом отметился нападающий Астон Виллы Бертран Траоре. Также он не реализовал пенальти за десять минут до своего результативного удара.
С 67 минуты сборная Габона играла в меньшинстве после удаления Сидни Обиссы, но несмотря на это, смогла сравнять счет на первой компенсированной минуте ко второму тайму. Голом в свои ворота отметился Гира.
Дополнительное время не решило исход матча, так что судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались игроки Буркина-Фасо.
Таким образом, сборная Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом турнира.
Буркина-Фасо — Габон 1:1 (по пенальти 7:6)
Голы: Траоре, 28 — Гира, 90+1 (автогол).
Буркина-Фасо: Коффи — Каборе, С. Уаттара, Э. Тапсоба, Яго — Гира, Туре (Уэдраого, 114) — Д. Уаттара (А. Тапсоба, 90), Сангаре (Симпор, 82), Банде (Саного, 73) — Траоре (Конате, 81).
Габон: Амоном — Палюн, Экюэль-Манга, Обисса — Ойоно (Мейе, 50), Мукету-Муссунда (Амека, 46), Бийого-Поко, Обиянг (Нгакуту-Япенде, 85) — Канга — Бупендза, Аллевина (Буанга, 50).
Предупреждения: Гира, Туре, Каборе, Симпор, Конате, А. Тапсоба — Аллевина, Обисса, Бупендза, Бийого-Поко, Экюэль-Манга, Буанга, Амоном.
Удаление: Обисса, 67 (вторая желтая карточка).
На 18 минуте Траоре (Буркина-Фасо) не реализовал пенальти.