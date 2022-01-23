Кубок Африканских Наций

Состоялся первый поединок 1/8 финала турнира.

В первом матче плей-офф в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо одержала победу над Габоном и прошла в четвертьфинал турнира.

Счет в матче был открыт на 28 минуте, когда результативным ударом отметился нападающий Астон Виллы Бертран Траоре. Также он не реализовал пенальти за десять минут до своего результативного удара.

С 67 минуты сборная Габона играла в меньшинстве после удаления Сидни Обиссы, но несмотря на это, смогла сравнять счет на первой компенсированной минуте ко второму тайму. Голом в свои ворота отметился Гира.

Дополнительное время не решило исход матча, так что судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались игроки Буркина-Фасо.

Таким образом, сборная Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом турнира.

Буркина-Фасо — Габон 1:1 (по пенальти 7:6)

Голы: Траоре, 28 — Гира, 90+1 (автогол).

Буркина-Фасо: Коффи — Каборе, С. Уаттара, Э. Тапсоба, Яго — Гира, Туре (Уэдраого, 114) — Д. Уаттара (А. Тапсоба, 90), Сангаре (Симпор, 82), Банде (Саного, 73) — Траоре (Конате, 81).

Габон: Амоном — Палюн, Экюэль-Манга, Обисса — Ойоно (Мейе, 50), Мукету-Муссунда (Амека, 46), Бийого-Поко, Обиянг (Нгакуту-Япенде, 85) — Канга — Бупендза, Аллевина (Буанга, 50).

Предупреждения: Гира, Туре, Каборе, Симпор, Конате, А. Тапсоба — Аллевина, Обисса, Бупендза, Бийого-Поко, Экюэль-Манга, Буанга, Амоном.

Удаление: Обисса, 67 (вторая желтая карточка).

На 18 минуте Траоре (Буркина-Фасо) не реализовал пенальти.