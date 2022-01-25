Кубок Африканских Наций

Марио Мариника пожаловался на то, что у организаторов закончилось молоко для кофе.

Главный тренер сборной Малави Марио Мариники раскритиковал уровень организации Кубка африканских наций.

Специалист считает, что организаторы турнира обращаются с представителями сборной не самым подобающим образом.

"С представителями нашей команды обращаются как с людьми второго сорта. Я попросил молоко к кофе, но мне отказали — якобы оно закончилось и будет только завтра.

Управляющий отеля должен взять на себя ответственность, это недопустимо на таком уровне и в наше время. К тому же, нам не хватало еды, она была невкусная. Благо, команда осталась сплоченной, за счет чего мы справились со всеми трудностями", — приводит слова Мариники ESPN.

Отметим, что сборная Малави пробилась в плей-офф Кубка африканских наций и в 21:00 по киевскому времени встретится со сборной Марокко.