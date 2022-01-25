Кубок Африканских Наций

Определился еще один четвертьфиналист турнира.

В поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала уверенно обыграла национальную команду Кабо-Верде со счетом 2:0.

Уже на 21 минуте полузащитник сборной Кабо-Верде Патрик Андраде получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Затем на 57 минуте вратарь Кабо-Верде Жозимар Возинья также был удален с поля, что оставило команду вдевятером.

Таким преимуществом грех было не воспользоваться и на 63 минуте Садио Мане расписался в воротах соперника. В самой концовке встречи сенегальцы удвоили преимущество в счете усилиями Амаду Дьенга.

В четвертьфинале турнира Сенегал сыграет с победителем пары Мали — Экваториальная Гвинея.

Сенегал — Кабо-Верде 2:0

Голы: Мане, 63, Дьенг, 90+2.