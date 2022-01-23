Кубок Африканских Наций

Завершился еще один поединок 1/8 финала турнира.

Во втором матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Туниса одержала минимальную победу над национальной командой Нигерии со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в самом начале второго тайма, когда на 47 минуте полузащитник сборной Туниса Юссеф Мсакни отметился результативным ударом.

Дела для Нигерии стали еще хуже на 64 минуте, когда она осталась в меньшинстве после удаления Алекса Ивоби.

Таким образом, сборная Туниса проходит в четвертьфинал, где сыграет против Буркина-Фасо, которая прошла Габон.

Нигерия — Тунис 0:1

Гол: Мсакни, 47.

Нигерия: Окойе — Айна, Трост-Эконг, Омеруо, Сануси — Ндиди, Арибо (Муса, 88) — Чуквезе (Умар, 75), Ихеаначо (Ивоби, 59), Саймон — Авоньи (Олайинка, 60).

Тунис: Бен-Саид — Дрэгер, Ифа, Тальби, Хаддади — Слиман (Рекик, 90+4), Схири, Лайдуни — Рафья (Слити, 69), Мсакни (Хазри, 86), Жазири (Жебали, 86).

Предупреждения: Ихеаначо — Лайдуни, Схири.

Удаление: Ивоби, 64 (прямая красная карточка).