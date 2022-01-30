Украина

Одесситы объявили о новых кадровых изменениях.

Черноморец готовится к вылету в Турцию на второй зимний учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает пресс-служба одесского клуба, Черноморец отправится на сбор в измененном составе.

В Белеке к команде должны присоединиться два новых легионера. Также к тренировкам команды готов приступить Дуглас Бергквист. Полузащитник Бека Вачиберадзе останется в Одессе для восстановления после травмы.

В планы клуба больше не входят Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузык и вратари Владислав Кучерук, Владимир Крынский и Филип Василь.

Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о подписании полузащитника Ореста Кузыка.