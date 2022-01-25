Украина

Команда Романа Григорчука представила еще одного зимнего новичка.

Черноморец на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с полузащитником Орестом Кузыком. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на два года.

Футболист уже успел провести два контрольных матча за "моряков" на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Последним клубом Кузыка был львовский Рух, который он покинул этой зимой. В нынешнем сезоне он провел 11 поединков, в которых забил один гол.

Для Черноморца это был уже восьмой новичок в зимнее трансферное окно.

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