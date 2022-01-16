Украина

19-летний болгарин продолжит свою карьеру в чемпионате Украины.

Черноморец на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с нападающим Левски Мартином Петковым.

Детали сделки с 19-летним болгарским форвардом не разглашаются.

Петков является воспитанником Левски, за которую он провел 68 матчей и забил шесть голов.

Также на его счету шесть матчей за молодежную сборную Болгарии, в которых он отметился одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о подписании контракта с Русиным.