19-летний болгарин продолжит свою карьеру в чемпионате Украины.
Мартин Петков, levski.bg
16 января 2022, 21:18
Черноморец на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с нападающим Левски Мартином Петковым.
Детали сделки с 19-летним болгарским форвардом не разглашаются.
Петков является воспитанником Левски, за которую он провел 68 матчей и забил шесть голов.
Также на его счету шесть матчей за молодежную сборную Болгарии, в которых он отметился одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о подписании контракта с Русиным.