Украина

Футболист продолжает залечивать травму.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин рассказал о развитии молодежи в клубе и про поддержку Лассина Траоре.

"Развитие молодежи в основной команде — это результат того, как работает наша академия. Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав Шахтера. Считаю, что эти футболисты – это будущее Шахтера. Мне нравится, что каждый из них много работает для того, чтобы добиться новых целей".

"Мы поддерживает Траоре. Помню, что перед одним из заключительных матчей первой части сезона во время установки мы позвонили Лассине и поддержали его.

Периодически с Траоре мы общаемся. Честно говоря, не хватает его, потому что Лассина мощный нападающий. В непростой ситуации Траоре всегда можно отдать пас, и он забьет. Обидно, что он в таком молодом возрасте получил такую травму. Хочется, чтобы у Траоре все хорошо срослось, и чтобы он отлично восстановился", — сказал Трубин.

Напомним, форвард донецкого Шахтера и сборной Буркина-Фасо получил травму в матче против Интера в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов и пропустит еще около пяти месяцев.