Украина 01 февраля 2022, 13:32 Колос — Радник: онлайн видеотрансляция товарищеского матча Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга. Фото ФК Колос 01 февраля 2022, 13:32 Очередной контрольный поединок на сборах Колос проведет против Радника из Сурдулицы. Матч состоится 1 февраля в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка. Всего Колос запланировал семь спаррингов на сборах. Команды Колос Радник Сурдулица Источники ФК Колос (Ковалевка) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте