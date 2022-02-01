Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Очередной контрольный поединок на сборах Колос проведет против Радника из Сурдулицы.

Матч состоится 1 февраля в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Всего Колос запланировал семь спаррингов на сборах.