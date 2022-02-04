Украина

Голкипер "горняков" поделился своими знаниями английского языка.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин рассказал о чемпионате, в котором хочет попробовать свои силы.

"С детства учил английский, потому что это важно. Даже просто общаться, быть уверенным в себе, намного комфортнее себя чувствовать за границей.

Я занимаюсь с репетитором. Мне кажется, что самому тяжело учить. Легче, когда кто-то помогает. Особенно если преподаватель хорошего уровня, который знает, как быстрее научить тебя. Если я попаду за границу, то буду комфортно себя чувствовать.

У меня есть детская мечта — попробовать сыграть в Англии, попробовать свои силы. Это самый сильный чемпионат. Я и сам это понимаю, много интервью смотрю. Миколенко говорил, что каждый матч – на вес золота. Каждый матч нужно показывать максимум своих возможностей.

Мне интересно наблюдать за Манчестер Сити и Ливерпулем. Эти команды играют в футбол, который мне нравится", — сказал Трубин в эфире Instagram Шахтера.

Ранее ассистент главного тренера донецкого Шахтера Давиде Поссанцини прокомментировал первый учебно-тренировочный сбор "горняков" в Турции.