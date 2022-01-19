Украина

Голкипер Шахтера поделился эмоциями после первых тренировок на первом сборе.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин поделился эмоциями от первого тренировочного сбора после отпуска.

Кроме того, голкипер поделился мнением о зимних новичах команды Нересе и Тобиасе.

"Пока усталости нет. После первых тренировок было тяжело вставать, но сейчас все нормализовалось. Перед стартом сборов было приятное волнение, даже бабочки в животе. Со многими не виделись целый месяц, с некоторыми ребятами виделись во время отпуска.

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Все понимают, что нам нужно побеждать в чемпионате и Кубке Украины. Без долгих сборов и упорного труда этого не добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая насыщенная подготовка.

Что касается новичков, то тяжело сейчас судить об их мастерстве, у нас еще не было игровых упражнений. Если селекционеры обратили на них внимание — значит они способны усилить состав. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, у нас очень хороший коллектив", — приводит слова Трубина пресс-служба "горняков".

Ранее ассистент главного тренера Шахтера рассказал о ситуации с Коноплянкой, который не полетел с командой на сбор в Турцию.