Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием приазовцев.

В своем третьем поединке в рамках подготовительных сборов Турции Мариуполь сыграет в Сиде против северомакедонского клуба Силекс.

Представитель города Кратово на данный момент является лидером Первой лиги своей страны.

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Напомним, что ранее Мариуполь расписал мировые с донецким Шахтером и сербским Вождовацем, а его матч против хорватского Широки Бриега был перенесен из-за плохих погодных условий.