Украина

Хавбек Львова поделился мыслями о своей новой команде.

Экс-футболист Александрии, Десны и донецкого Металлурга Богдан Мышенко, который перебрался в ПФК Львов, поделился эмоциями после первых тренировок с новой командой.

Футболист также рассказал об адаптации в новом для себя коллективе.

"Адаптации как таковой не было — меня очень хорошо приняли в коллективе. Все ребята очень дружелюбные, все друг другу помогают, у меня только позитивные эмоции после этого перехода.

Не могу выделить определенный товарищеский матч, чтобы какой-то был легкий, а какой-то тяжелый. Мы выполняли свое дело и решали свои задания. Матчи как матчи.

Что касается взаимопонимания, то это нормальный процесс, ведь в команде определенное количество новичков. Думаю, что на втором сборе, а потом и в чемпионате мы уже будет хорошо понимать друг друга на поле.

Занятия все комплексные, сложно выделить что-то особенно тяжелое. Нам дали три выходных — они пошли нам на пользу, мы перезагрузились, увиделись с семьей. Теперь с новой мотивацией и новыми силами будем идти в бой", — сказал Мышенко пресс-службе "горожан".

Ранее мнением о подготовке к второй части УПЛ поделился наставник Львова Олег Дулуб.