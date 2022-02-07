Команда из Петрово одержала первую победу в новом году.
ФК Ингулец
07 февраля 2022, 18:35
Во втором контрольном матче Ингулец из Петрово уверенно обыграл грузинский клуб Дила со счетом 2:0.
В первом тайме автором гола в составе украинской команды стал Артем Ситало, который воспользовался ассистом от Евгения Запорожца. Во втором тайме украинцы увеличили преимущество в счете усилиями Ивана Головкина, которому ассистировал Илья Цуркан.
Следующий матч команда Сергея Лавриненко проведет против польского клуба Медзь. Игра состоится 10 февраля.
Ингулец — Дила 2:0
Голы: Ситало, 20, Головкин, 67.