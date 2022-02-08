Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.
ФК Динамо Киев
08 февраля 2022, 15:21
Сегодня, 8 февраля, киевское Динамо проведет очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником чемпиона Украины станет представитель Грузии — Динамо Тбилиси, которое является 18-кратным чемпионом своей страны.
Начало матча — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция спарринга.
Ранее Динамо Киев огласило финального соперника на сборах.