Украина

Игорь Суркис рассказал о группе игроков, которые выступали за Черноморец на правах аренды.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал отмену молодежного чемпионата Украины, а также рассказал о группе арендованных игроков, которая выступала за одесский Черноморец в первой половине сезона.

"В феврале 2020 года выглядело так, как будто сверху было спущено указание — реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени, клубы были поставлены перед фактом. Эта тема была поднята в прошлом году. Я специально уточнял детали у нашего представителя, и он сказал мне, что в 2021 году голосования не было. Все ограничилось обсуждением представителей клубов.

Из-за этого мы собирались заявлять вторую команду в Первую лигу. Но когда в Черноморец пришел Юрий Мороз и попросил 15-16 игроков динамовской молодежки, вопрос был снят.

Возвращение большинства молодых игроков из Черноморца? Ситуация не критичная. Нужно помнить, что пребывание этой группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку – Динамо выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немаленькие.

Теперь же мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же Черноморец, в Ворсклу, в Зарю. Совсем недавно решилась судьба Исаенко. Он возвращается в Колос, где проведет год — также на правах аренды.

Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику.

В нашем случае, Волошин, Бражко, Диалло, Царенко станут игроками с серьезными финансовыми аппетитами. Далеко не каждый клуб УПЛ сможет их удовлетворить. Если, конечно, кто-то из них не перейдет в нашу первую команду", — сказал Суркис в эфире подскаста ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось продавать Цитаишвили в клуб МЛС за 3 млн долларов.