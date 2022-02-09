Украина

Бразильский хавбек "горняков" рассказал о тренировочном процессе команды.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона, а также оценил вливание в коллектив двух новичков — Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса.

"Была отличная пятидневная пауза — это было важно, чтобы мы немного отвлеклись. Провел это время со своей семьей в Киеве.

Мы набрали уже достаточно оптимальную форму. После 30-33 дней отпуска было сложно вернуться к работе. Сейчас нарабатываем много игровых моментов. Мистер старается передавать нам свою игру, мы ее выполняем. Мы уже достаточно хорошо себя ощущаем. Я тоже физически себя чувствую достойно. Были непростые матчи. Сейчас предстоит еще несколько спаррингов. Будем работать.

Приняли Нереса и Тобиаса отлично. Давид уже забивал, Винисиус — отдавал ассист. Видно, что они уже привыкают к команде. Думаю, за сборы они уже свыкнутся с тем, что играют в Шахтере", — приводит слова Тете пресс-служба "горняков".

Ранее Сергей Палкин рассказал о зимних сборах "горняков".